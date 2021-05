I marcatori odierni e la classifica di Serie A dopo Udinese-Sampdoria e Benevento-Crotone

Il Benevento pareggia contro il Crotone e vede allontanarsi l’obiettivo salvezza. I campani, nella sfida odierna della 37a giornata di Serie A, sono passati subito in vantaggio con Lapadula e hanno difeso con ordine il vantaggio pur non trovando la seconda rete. Nel finale è quindi arrivata la clamorosa beffa, quando Simy ha depositato in rete un pallone crossato nell’area piccola. Nell’altra sfida delle ore 15 tra Udinese e Sampdoria, invece, i ragazzi di Ranieri hanno avuto la meglio grazie a un rigore segnato nel finale da Quagliarella. Per effetto di questi risultati, al Torino basterà conquistare un solo punto nelle prossime due gare per salvarsi matematicamente.

Benevento-Crotone 1-1: 13′ Lapadula (B); 93′ Simy (C)

Udinese-Sampdoria 0-1: 87′ Quagliarella (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli 76; Milan* e Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo* 56; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari* 36; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

* una partita in meno