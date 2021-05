Mourinho vuole Marcos Alonso alla Roma: per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l’esperienza a Firenze

José Mourinho sarà uno dei nomi maggiormente da seguire nel corso dell’estate per il calciomercato che farà seguire alla Roma, la sua nuova squadra. Intenditore del calcio internazionale, il tecnico portoghese potrebbe portare nella capitale un buon numero di talenti ancora da scoprire, con una grande attenzione verso la Premier League. Proprio dal campionato inglese potrebbe arrivare il primo rinforzo per la Roma del prossimo anno.

Mourinho vuole lo spagnolo Marcos Alonso nella sua nuova avventura romana, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’: dopo essere stato alla Fiorentina nella stagione 2013/14, con un passaggio poi al Sunderland prima di tornare e diventare protagonista del biennio gigliato, attualmente Alonso è in forza al Chelsea. Voluto da Antonio Conte nel 2016 per 26 milioni di euro, attualmente l’esterno è in cerca di una nuova avventura e piace anche a Inter e Juventus.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Marcos Alonso

Nel corso dell’ultima stagione ha disputato appena 13 partite delle 36 a disposizione nel campionato inglese: né Lampard, né Tuchel si sono fidati delle sue prestazioni, nonostante le due reti segnate nel corso dell’anno. Il suo sogno resta quello di poter tornare al Real Madrid, club col quale ha esordito nel mondo dei professionisti nel 2010 dopo due anni nel Castilla, tuttavia per il ruolo di terzino sinistro i blancos hanno altri obiettivi.

Il prezzo di mercato di Marcos Alonso attualmente è di 13 milioni di euro, ma sembra che la volontà della Roma sia quella di non andare oltre i 7/8 milioni. Un colpo da non sottovalutare alla luce di quanto dimostrato negli ultimi anni da parte di Alonso, che in Italia potrebbe ritrovare continuità e anche un ambiente a lui congeniale e familiare. Mourinho, allo stesso tempo, non vede l’ora di poter rilanciare a livello europeo la Roma accettando questa nuova sfida.