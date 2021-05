Calciomercato Inter, l’esubero per il difensore | Idea scambio con Mourinho

Possibile scambio tra l’Inter e la Roma del grande ex José Mourinho. Centrocampista nella Capitale, difensore nella Milano nerazzurra: i dettagli

Non solo i big, anzi prima nel caso di uno o più big l’Inter proverà a fare cassa con quei calciatori che non rientrano nei piani futuri. Uno di questi è senz’altro Matias Vecino, tornato a pieno regime dopo un anno e mezzo di stop forzato e anche al gol, mercoledì sera nel match contro la Roma vinto 3-1 da Lukaku e compagni. E proprio il club giallorosso potrebbe in teoria, vediamo se pure nella pratica, essere la nuova destinazione del centrocampista uruguaiano il cui contratto con la società targata Suning – da 2,5 milioni netti – scade a giugno 2022. ‘Interlive.it’ ipotizza per lui un trasloco nella Capitale, alla corte della squadra che da luglio guiderà il grande ex Inter José Mourinho.

Al portoghese potrebbero far comodo le qualità nel gioco aereo e la capacità nel gettarsi nello spazio del classe ’91, rappresentato tra l’altro da un agente che sappiamo vanta ottimi rapporti con la società dei Friedkin.

Calciomercato Inter, Vecino alla Roma: possibile scambio

La Roma non tirerebbe fuori un euro per Vecino. Stando alla medesima fonte, infatti, l’Inter potrebbe offrire uno scambio alla pari con Chris Smalling, con ovviamente plusvalenze annesse. Il centrale inglese non sembra far impazzire Mourinho, il quale lo ha già allenato al Manchester United, mentre è molto stimato da Antonio Conte, che ad oggi ancora non sappiamo se resterà o meno sulla panchina interista. Il 31enne londinese, legato alla Roma fino a giugno 2023 con stipendio di poco inferiore ai 4 milioni, potrebbe essere utile all’Inter anche come eventuale sostituto di uno tra Skriniar e de Vrij, due dei cosiddetti ‘titolarissimi’ a rischio cessione per i ben noti problemi di natura economico-finanziaria che sta attraversando la proprietà.