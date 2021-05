Mourinho continua a studiare la Roma e vagliare i possibili colpi sul calciomercato: dal portiere al centrocampista

Mourinho sta già lavorando alla sua Roma. Di recente lo Special One ha parlato con i Friedkin a Londra, in cui si è fatto il punto su diversi aspetti del lavoro a Trigoria tra programmazione e calciomercato. Il portoghese ha già dimostrato anche sui social di non voler perdere un minuto, esaminando anche numeri e statistiche, prestazioni dei giocatori. Mourinho sta pensando ai giocatori della rosa attuale, da chi ripartire e chi andare a cercare sul mercato per puntellare i ruoli più deboli. Come il portiere. E qui può entrare in gioco la suggestione Gigi Buffon, per cui non c’è nessuna trattativa ma appunto si tratta di un’idea come vi abbiamo raccontato.

Al tempo stesso, però, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ confermando la nostra indiscrezione, il nome al centro dei colloqui è stato quello di Rui Patricio del Wolverhampton. Pau Lopez sarà difficile da cedere visto l’infortunio, Mirante dovrebbe salutare a zero e Fuzato andrà a giocare in prestito o a titolo definitivo. E bisogna comunque valutare il futuro di Olsen che potrebbe rientrare dall’Everton. Secondo la ‘Rosea’, Rui Patricio ha superato anche Juan Musso: l’esperto portoghese infatti costa poco (6-7 milioni) e può appunto portare il suo pedigree internazionale.

Sulla fascia destra si valuta Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica che gioca su entrambe le fasce e non eccessivamente costoso (8 milioni). A centrocampo il profilo è sempre quello di Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar: a Pinto piace e vorrebbe tenere in caldo la situazione. In questo caso servirebbero 20 milioni, ma sarebbe un investimento calcolato.