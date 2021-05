Calciomercato Juventus, un addio ai bianconeri prossimo a concretizzarsi nei prossimi giorni: annuncio definitivo







Giornata cruciale per la Juventus, che riceve l’Inter e cerca punti per credere ancora nella qualificazione in Champions League. Vitale per i bianconeri raggiungere almeno il quarto posto e restare nell’Europa che conta, per non rischiare un ridimensionamento consistente. Nel frattempo, Paratici lavora sul mercato, con un occhio, in questo momento, principalmente alla questione uscite. Non è un mistero che i campioni d’Italia uscenti debbano raggranellare plusvalenze consistenti, possibilmente prossime ai 100 milioni, entro il 30 giugno, per motivi di bilancio. Da questo punto di vista, si registrano novità importanti per una cessione a breve.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: parla l’agente

Come raccontato da Calciomercato.it, manca ancora qualcosa per il passaggio di Douglas Costa al Gremio. Il brasiliano non sarà riscattato dal Bayern Monaco ed intende tornare in patria. Una possibile svolta arriva dalle dichiarazioni del suo agente, Junior Mendonza, a ‘Uol Esporte’. “La situazione sarà definita nei prossimi giorni – spiega – Stiamo cercando di arrivare a un esito positivo. Le parti sono impegnate a rendere fattibile l’operazione, rispettando i contratti in essere con Juventus e Bayern. La volontà di Douglas non è un segreto per nessuno”. Il giocatore ha ridimensionato le sue pretese economiche e anche il Gremio ha alzato la sua offerta, gli ultimi dettagli sarebbero stati limati in un incontro avvenuto ieri in Italia con un rappresentante del club brasiliano. Sarebbe tutto pronto per un contratto biennale.