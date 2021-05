Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un bomber che raccolga l’eredità di Ibrahimovic: il nome ideale nel sondaggio di CM.IT







Le due vittorie con Juventus e Torino hanno rilanciato alla grande il Milan, ormai ad un passo dalla qualificazione in Champions League. Altri tre punti con il Cagliari assicureranno il raggiungimento dell’obiettivo per i rossoneri, che iniziano a ragionare con più ottimismo sul futuro. Il ritorno nell’Europa che conta apre prospettive interessanti, con una programmazione che partirà da innesti di grande livello per proseguire nella risalita ad altissimi livelli.

Ibrahimovic rinnoverà per un altro anno, ma occorre trovare un erede credibile per lo svedese. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter, in un sondaggio, quale sarebbe l’attaccante ideale per raccogliere la sua eredità. Stravince Vlahovic, che raccoglie ben il 56,4% delle preferenze. Staccatissimo Belotti (21,5%), per non parlare di Scamacca (11,6%) ed Edouard (10,5%), nomi che non infiammano la tifoseria.