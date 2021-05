Calciomercato Milan, il talento in Italia: “Impossibile rifiutare”

Il Milan, con Fiorentina e Spezia, ha messo gli occhi su un giovane talento belga: il calciatore già in Italia

E’ già in Italia Noah El Biache, 16 anni, attaccante belga che ha da poco lasciato lo Standard Liegi. Il club non gli ha potuto offrire un contratto da professionista, come invece era intenzionato a fare prima della pandemia e il calciatore da qualche settimana ha lasciato il club. Per lui potrebbe aprirsi la porta del nostro campionato: è lo stesso 16enne a spiegarlo a ‘La Derniere Heure’. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Alcuni club dopo avermi osservato, hanno contattato il mio agente. E’ difficile rifiutare dei provini lì, anche perché è un campionato che mi ha sempre attratto, anche per le origini di mia madre”. Il giovane calciatore sosterrà quindi dei provini con Milan, Fiorentina e Spezia, sperando di convincere uno di questi tre club ad offrirgli un’opportunità nel calcio italiano.