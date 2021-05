Calciomercato, bomba Juve | “Lascerà a fine stagione!”

Dalla Spagna sicuri: “Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid al termine della stagione”. L’indiscrezione

Continuano a susseguirsi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti la panchina della Juventus. Salvo ripensamenti da parte della società, Andrea Pirlo non sarà più l’allenatore dei bianconeri a partire dalla prossima stagione. Il futuro del tecnico sembra ormai segnato a prescindere dalle ultime partite e, in questo senso, come raccontato da Calciomercato.it i primi due nomi per la panchina restano Zidane e Allegri. Importanti novità sul francese arrivano dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Zidane lascerà il Real Madrid”

Secondo quanto riportato da ‘Telemadrid’, Zinedine Zidane lascerà il Real al termine della stagione. Il tecnico francese avrebbe già preso la sua decisione a prescindere dal finale di stagione e dalla vittoria o meno della Liga. Una scelta maturata già da diversi mesi e che riguarda da vicino anche la Juventus. L’allenatore, infatti, potrebbe presto liberarsi per la panchina bianconera. Vi terremo aggiornati.