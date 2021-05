L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge ha chiuso sul nascere l’eventuale caso legato al futuro di Lewandowski

Nella lista dei grandi bomber accostati ad un possibile cambio di maglia nelle scorse settimane è stato inserito anche Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha letteralmente dominato nelle ultime due stagioni, segnando inoltre la mostruosità di 292 reti in 327 partite dal suo arrivo in Baviera. Numeri spaventosi quelli del numero 9 del Bayern, accostato recentemente anche alla Juventus come eventuale erede di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La dirigenza del club teutonico non ha però perso tempo, blindando immediatamente Lewandowski tramite le parole dell’amministratore delegato Karl-Heinze Rummenigge intervenuto ai microfoni di “Sport1”: “Non ho dubbi sul fatto che resterà. Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza”.