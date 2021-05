Il Barcellona vicinissimo a battere la Juventus: c’è l’accordo praticamente raggiunto, ma una possibilità che può far rientrare in gioco i bianconeri

L’attacco della Juventus anche quest’anno si è poggiato sulle spalle di Cristiano Ronaldo, che nonostante più di una prestazione sottotono, è riuscito ormai ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere. Ma in casa bianconera ci sono parecchie situazioni in bilico in quel reparto, dal portoghese a Morata e Dybala. L’argentino è in scadenza 2022 e non ha ancora firmato il rinnovo mentre per lo spagnolo la Juve dovrà decidere se rinnovare il prestito, riscattarlo o rimandarlo all’Atletico Madrid. In tutto questo le risorse per prendere un altro attaccante non saranno molte, soprattutto senza Champions League. Possibile la caccia a un colpo a zero, con Memphis Depay tra i nomi più accostati negli ultimi mesi.

Calciomercato Juventus, Depay-Barcellona fatta ma è tutto legato a Koeman

Purtroppo per la Juventus e per le italiane, dal momento che l’olandese sarebbe uno dei colpi gratis più importanti del calciomercato, su di lui c’è anche il Barcellona. I blaugrana, come riporta ‘Marca’, hanno raggiunto l’accordo con Depay: è lui il prescelto, visto che arrivare a Neymar è ormai impossibile, anche se i blaugrana vorrebbero sapere quante risorse avranno a disposizione. Nei sogni c’è sempre Haaland, che comunque non sarebbe escluso da un eventuale arrivo del giocatore ora al Lione. Il classe ’94 è una richiesta precisa dell’allenatore Ronald Koeman, suo connazionale, che ci prova da tempo.

Prima serviva sborsare del cash o tagliare qualche ingaggio, ora non più con il contratto in scadenza. I colloqui sono in corso, serve solo accordarsi sullo stipendio che però Depay sarebbe addirittura disposto a ridursi pur di andare al Barcellona e soprattutto essere allenato da Koeman. E proprio alla presenza del tecnico è legata la trattativa: se infatti il Barcellona dovesse confermarlo, allora Depay arriverà al Camp Nou. Se invece sarà esonero, allora tutto tornerebbe in discussione. E di conseguenza anche la Juventus (o magari l’Inter) potrebbero sperare ancora.