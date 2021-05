Nuovi rumors e indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Cristiano Ronaldo. Resta viva l’ipotesi PSG: tutti i dettagli

Dal campo al calciomercato, sono settimane decisive per la Juventus. La squadra di Pirlo continua a sperare nella qualificazione in Champions League, mentre la dirigenza ha già iniziato a pianificare la prossima stagione. Diversi discorsi possono essere ancora prematuri, ma non quello legato all’allenatore: a prescindere dal finale di stagione, infatti, il futuro di Pirlo sembra ormai segnato e, come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila ci sono sempre Allegri e Zidane. Un’altra questione è invece legata a Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese è sempre più in bilico e, soprattutto in caso di Europa League, l’addio è quasi certo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Ronaldo-PSG! Tutti i dettagli

Nuovi rumors arrivano dalla Spagna: stando a ‘diariogol.com’, infatti, Nasser Al-Khelaifi ha ancora nel mirino CR7. Dopo il rinnovo di Neymar il presidente del PSG vorrebbe regalarsi anche il cinque volte Pallone d’Oro, accontentando proprio l’asso brasiliano, che ha recentemente dichiarato di voler giocare anche con il portoghese. Come rivelato dal giornalista di ‘RMC Sport’ Mohamed Bouhafsi, inoltre, all’attaccante della Juventus piacerebbe giocare nel club parigino. Un possibile intreccio di mercato che riguarda anche il Real Madrid: il trasferimento a Parigi da parte di Cristiano Ronaldo potrebbe liberare Mbappé verso i ‘Blancos’. Florentino Perez ha la stella francese sempre in cima alla lista dei desideri e in estate potrebbe preparare l’assalto. Anche grazie all’assist di CR7.