Diverse piste per Massimiliano Allegri per il ritorno in panchina. Juventus e Napoli sul tecnico, mentre arrivano smentite dalla Spagna sul Real Madrid

Si preannuncia un’estate infuocata sulle panchine italiane e delle big d’Europa. Uno dei nomi più caldi resta sicuramente quello di Massimiliano Allegri, che dopo due anni sabbatici è pronto a tornare in sella dal divorzio del maggio 2019 con la Juventus. E proprio il club bianconero tieni vivi i contatti con il tecnico livornese, rimasto in ottimi rapporti con Agnelli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Allegri-Real Madrid: arrivano smentite dalla Spagna

L’ombra di Allegri aleggia sulla testa di Pirlo, la cui esperienza sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ sembra arrivata al capolinea considerando la deludente stagione fin qui di Ronaldo e compagni, con gli ex campioni d’Italia al momento fuori da un piazzamento in Champions League. Oltre ad Allegri anche Zidane rimane nei desideri di Agnelli e il futuro dei due allenatori potrebbe intrecciarsi questa estate. L’italiano infatti sarebbe uno dei candidati a rimpiazzare proprio ‘Zizou’ al Real Madrid in caso d’addio del francese ai ‘Blancos’ a fine stagione. Florentino Perez già in passato aveva provato l’affondo per Allegri, che però rimase alla Juve in quella che poi sarà la sua ultima annata a Torino. Stando però a quanto riferisce ‘El Larguero’, l’entourage di Allegri avrebbe smentito qualsiasi contatto negli ultimi tempi con la dirigenza del Real.

Nessun sondaggio quindi per Allegri al momento da parte di Florentino Perez, con l’ambiente che cura gli interessi del mister toscano che vorrebbe evitare ogni speculazione sul suo futuro in un momento decisivo della stagione in corso. Negli ultimi tempi anche il Napoli è attento agli sviluppi per Allegri per il dopo Gattuso.