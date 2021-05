Calciomercato Inter, indiscrezione su Lautaro Martinez | Annuncio dell'ex

L’Inter sta chiudendo la stagione in Serie A e valuta il futuro dei big sul calciomercato. Occhio alle parole su Lautaro Martinez

L’Inter prosegue il suo percorso in campionato, chiudendo sul campo una stagione che in Serie A si è configurata in maniera trionfale con la conquista dello scudetto tanto ambito. Tra presente e futuro, le ambizioni dei nerazzurri devono scontrarsi per forza di cose con le impellenze societarie. I problemi di Suning sono noti ormai da tempo: tra la trattativa per il taglio o lo slittamento degli stipendi e l’austerity in vista del prossima estate, regna l’incertezza. L’ambiente non accetterebbe un ridimensionamento e diversi big restano in bilico.

Tra tutti, occhio in particolare al futuro di Lautaro Martinez. Il bomber argentino è stato uno dei trascinatori assoluti quest’anno, in coppia con Romelu Lukaku. L’agente dell’argentino ieri non si è sbilanciato sul futuro, tra un rinnovo che sembrava fatto e che ancora non è arrivato, e l’interesse forte di diverse big sul calciatore. Ora arrivano nuove indiscrezioni sul futuro del talento argentino che potrebbero significare non poco per le prospettive sul calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVA Andrea Pastorello: “Inter e Lukaku perfetti”. Acerbi-Meret, ecco il futuro

Calciomercato Inter, Ventola si sbilancia su Lautaro Martinez: la sua indiscrezione

Il bomber nerazzurro ha mostrato una crescita impetuosa agli ordini di Antonio Conte quest’anno. Gol, grande abnegazione anche in fase difensiva e movimenti perfetti nel duo d’attacco che hanno attirato l’attenzione di diverse big sul calciomercato. In tal senso, si parla da diverse settimane di un interesse concreto del Real Madrid sul ragazzo, ma ora giunge una nuova indiscrezione sul futuro.

Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro, ha parlato, come avviene ormai di consueto, ai microfoni della ‘Bobo Tv’. L’ex calciatore si lascia andare a una dichiarazione interessante sul futuro dell’argentino: “Un uccellino mi ha detto che Lautaro Martinez andrà all’Atletico Madrid“. Già alcune settimane fa, ‘Calciomercatoweb.it’ aveva parlato di questa pista per il futuro dell’argentino, in un possibile scambio molto interessante per entrambi i club. Staremo a vedere se l’Inter cederà il calciatore o riuscirà a trattenerlo. Intanto incassiamo e teniamo da parte una nuova interessante dichiarazione sul futuro del bomber.