Calciomercato Inter, l'agente di Lautaro e Hakimi sul futuro | Il punto

L'Inter deve sciogliere i dubbi relativi il futuro dei suoi top player: l'agente di Lautaro Martinez fa il punto sul calciomercato per il suo assistito. Parole anche su Hakimi









L’Inter continua ad andare a gonfie vele sul campo. I nerazzurri, anche dopo la vittoria dello scudetto, continuano a macinare punti, ma le questioni societarie restano stringenti sul tavolo della Beneamata. La questione relativa il taglio degli stipendi resta in primo piano: la trattativa con i calciatori va avanti e potrebbe portare a uno slittamento nel pagamento delle mensilità in questione. Il futuro del club ha inevitabilmente ricadute anche su ciò che potrebbe accadere sul calciomercato.

La Beneamata, infatti, potrebbe essere costretta almeno a un sacrificio importante per sanare i conti e finanziare le possibili operazioni in entrata. Uno dei nomi più chiacchierati, in tal senso, resta Lautaro Martinez, che ieri ha anche avuto un battibecco con Antonio Conte, durante Inter-Roma. Il bomber argentino non ha ancora rinnovato. L’agente del calciatore, Alejandro Camano non si è sbilanciato, né in un senso né nell’altro, sul futuro del suo assistito ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni. Noi, come altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, da Lautaro Martinez a Hakimi: il punto sul futuro

L’agente sottolinea, inoltre, come non siano attualmente fissati incontri con la società, ma le parti potrebbero aggiornarsi a fine stagione. E sullo stato del rinnovo di contratto aggiunge: “E’ assolutamente in stand-by”. Camano sottolinea, inoltre, come non stia parlando con nessuna società, poi si esprime sull’interesse del Real Madrid: “Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto, l’Inter è comunque la priorità“.

Non solo Lautaro Martinez, perché l’agente della FootFeel ha in procura anche Achraf Hakimi. Sul laterale marocchino è chiaro: “La sua situazione è differente: ha ancora quattro anni di contratto… Oggi dico che rimane“.