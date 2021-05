Steven Zhang ha incontrato di nuovo i giocatori, ma la risposta sulla richiesta di rinunciare agli stipendi è sempre negativa

Si è tenuto un incontro tra la dirigenza e la squadra nerazzurra. Steven Zhang ha provato a trovare un accordo per quanto riguarda gli stipendi, dopo il rifiuto da parte dei giocatori di rinunciare a due mensilità dell’ingaggio. Con loro anche allenatore, dirigenti e dipendenti hanno rifiutato la proposta.

Stando a quanto riportato da Franco Vanni di ‘Repubblica’ sul proprio account di Twitter, il dialogo è andato avanti senza alcun tipo di scontro e in totale serenità. Tutti i tesserati nerazzurri hanno però ribadito la volontà di ricevere gli stipendi concordati con la società. Per adesso non è stata presa in considerazione la possibilità di spalmare queste due mensilità sul prossimo bilancio.

Inter, nuovo incontro con Zhang per gli ingaggi

A questo punto Suning dovrà lavorare per riuscire a ottenere il tanto agognato finanziamento, che dovrebbe arrivare dall’advisor Goldman Sachs. Con questo indotto economico, la proprietà cinese dovrebbe avere la possibilità di continuare a gestire nel controllo del club, grazie ad almeno 200 milioni di supporto.

Con questa cifra Zhang riuscirebbe a pagare le cinque mensilità di stipendi da saldare entro il 30 maggio, come da richiesta della Figc, requisito minimo per iscriversi al campionato prossimo. Per motivi tecnici, inoltre, il trasferimento della cifra deve avvenire una settimana prima della data di scadenza, quindi entro i prossimi 10 giorni.