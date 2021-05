Inter, rientrato il caso Lautaro | Scuse pubbliche ad Appiano

Lautaro Martinez ha voluto scusarsi con l’allenatore e con il resto della squadra: grigliata ad Appiano Gentile per farsi perdonare

Una grigliata di asado per mettere d’accordo tutti. Dopo il diverbio avuto con Antonio Conte, Lautaro Martinez ha deciso di scusarsi e farsi perdonare dall’intera squadra offrendo una grigliata ad Appiano Gentile. Con lo Scudetto in tasca da un po’ di settimane e con la voglia di continuare a vincere, il Toro ha preferito chiarirsi subito con il tecnico nerazzurro e con i compagni.

Entrato a gara in corso, Conte aveva deciso di sostituirlo a venti minuti dal fischio finale, notando uno scarso impegno dell’argentino in attacco. Al termine dell’allenamento ad Appiano, quindi, grigliata in cui Lautaro Martinez ha gestito il barbecue, con un siparietto che ha visto l’intera squadra impegnata in un incontro di boxe, con Conte che ha deciso di indossare i guantoni per scherzare con il gruppo. Il modo giusto per mettere a posto un piccolo caso di nervosismo, che adesso dovrà dare spazio alla notte brava di Lukaku. Il belga è stato, infatti, beccato durante la nottata a festeggiare il suo compleanno in un hotel milanese.

