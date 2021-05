Inter, Lukaku e il compleanno non autorizzato | Intervengono i Carabinieri

Romelu Lukaku protagonista di un party non autorizzato che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Ecco cosa è successo la scorsa notte











L’Inter ha appena festeggiato lo scudetto dopo una grande stagione in Serie A agli ordini di Antonio Conte. Anche ieri, i nerazzurri sono stati protagonisti di un’ottima prova contro la Roma, in cui la capolista ha dimostrato la sua superiorità sul campo. E a chiudere i giochi nel match contro i giallorossi è stato Romelu Lukaku. Il bomber belga si è imposto come uno degli assoluti trascinatori dell’Inter in questa stagione, evidenziando tutte le sue qualità fisiche e tecniche con Conte in panchina.

L’attaccante ex Manchester United, proprio la scorsa notte, è stato però protagonista di una piccola disavventura. Il bomber proprio oggi compie gli anni e la scorsa notte ha deciso di festeggiare l’evento. In tempi di Covid-19, non proprio la scelta auspicabile e infatti le conseguenze sono arrivate puntualmente con l’intervento dei Carabinieri.

Inter, Lukaku e il party non autorizzato: cosa è successo

Il party non autorizzato si è verificato in un hotel a Milano intorno alle tre di notte. In seguito a una segnalazione pervenuta al 112, come risulta dal Comando Provinciale di Milano, i Carabinieri sono intervenuti nella sala eventi dove si stava festeggiando il compleanno del bomber nerazzurro. Lukaku, insieme alle altre 23 persone presenti e identificate, è stato multato. Sia il direttore dell’hotel che gli ospiti saranno sanzionati per aver violato le restrizioni relative il contenimento del Covid-19.