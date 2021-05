Arturo Di Napoli è intervenuto a CMIT TV per parlare tra l’altro dell’Inter, di Lautaro Martine e Antonio Conte

Dall’Inter al futuro di Conte, passando per la sfida tra i nerazzurri e la Juventus di sabato e la promozione in Serie A della Salernitana. Arturo Di Napoli ha parlato a CMIT TV partendo dallo screzio tra Conte e Lautaro Martinez: “E’ una polemica chiusa subito, sono cose che nel campo succedono. Credo che sia normale perché ogni calciatore non vorrebbe mai uscire, ma il giocatore deve sempre accettare le decisioni dell’allenatore. Non ne farei comunque un dramma”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

CONTE – In questo momento l’Inter è in difficoltà, ma credo che la situazione si metterà apposto nel breve. Sono situazioni particolari, Conte è stato l’anima di questa squadra, ha portato un gran senso di appartenenza. E’ chiaro che lui vuole vincere anche a livello internazionale, ma oggi tutti siamo in grosse difficoltà e tutti dobbiamo essere responsabili in questo momento, è una questione che credo che si debba risolvere all’interno senza bavagli, ma con il buonsenso di aspettare gli sviluppi”.

FUTURO LAUTARO – “Io credo che Lautaro sia in un top club, penso che l’Inter debba partire da ciò che ha creato quest’anno, da questo senso di appartenenza. Credo che un po’ di rispetto per la società ci voglia”.

JUVENTUS-INTER – “Credo che quella sia una partita particolare e sono certo che l’Inter non agevolerà la Juventus, c’è una rivalità storica. Per i nerazzurri sarebbe come vincere un altro scudetto lasciar fuori i bianconeri dalla Champions. Ritengo che Conte sia carico a molla per quella partita”.

FANTACALCIO – “Costavo poco e qualche golletto lo facevo. C’erano tanti attaccanti ai miei tempi: Baggio, Del Piero, Vieri, Inzaghi, una marea, era normale che costassi poco. Era un calcio diverso, si privilegiava di più la qualità che la corsa. Preferisco tutta la vita i miei tempi, senza nulla togliere ai campioni di oggi. Oggi si fatica a trovare un attaccante di grande qualità, Insigne mi piace, ma il calcio di una volta era quello vero”.

Di Napoli a CMIT TV: “Vlahovic tanta roba, Morata ha pagato stagione no della Juve”

ATTACCANTI DELLA NAZIONALE – “Raspadori e Scamacca sono due ragazzi che hanno un grandissimo futuro e quello che sta facendo Mancini è qualcosa di straordinario, io guardo la Nazionale oggi con grande piacere, affetto. Credo che Scamacca sia un ragazzo da tenere d’occhio, vede sempre la porta, è la classica prima punta del calcio attuale”.

VLAHOVIC E MORATA – “Vlahovic è tanta roba, mi piace moltissimo, ha qualità. E’ un giocatore di altissimo livello, è migliorato tantissimo nel corso della stagione. Morata è partito molto bene, ritengo la Juventus la squadra più forte, ma evidentemente non è stata coesa come gruppo. Lo spagnolo è caduto nell’andamento negativo dei bianconeri, è impensabile che la rosa della Vecchia Signora oggi sia fuori dalla Champions, per quanto possa essere una stagione negativa non credo che sia un club da quinto posto. Ha sempre vinto con le giocate dei singoli e questo alla lunga non ti porta lontano”.

SALERNITANA – “Il rapporto che ho con Salerno è grande e farò una lunga passeggiata e mi godrò il grande evento che c’è stato. Più squadre campane ci sono e più è un bene per il Sud e per la Serie A, credo che sia una zona d’Italia che ha un qualcosa di magico”.