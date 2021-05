Sarà il mercato degli scambi ma intanto la Juventus chiude la porta ad un possibile ritorno: l’idea non convince i bianconeri

Il mercato degli scambi. Con i pochi soldi in giro a causa della crisi dovuta al Covid, le società di calcio aguzzano l’ingegno e tornano all’epoca del baratto. Serve trovare l’idea giusta per rinforzare la rosa senza pesare sul bilancio e la Juventus è una delle società che può sfruttare più di tutte i calciatori a disposizione per modificare la propria squadra. I bianconeri hanno, ad esempio, un canale privilegiato aperto con il Barcellona. Bianconeri e blaugrana lo scorso anno diedero vita allo scambio Pjanic-Arthur e quest’anno potrebbero riprovarci.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Barça ha messo de Ligt in cima alle sue priorità ed è pronta a sacrificare uno tra Griezmann e Dembele. Ma si è parlato anche di un interesse per Bentancur con Pjanic inserito come pedina di scambio. Un affare sul quale la Juventus avrebbe già espresso la propria contrarietà. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, no al ritorno di Pjanic

Come si legge su ‘todofichajes.com’, infatti, i bianconeri non vedrebbero di buon occhio il ritorno a Torino del centrocampista bosniaco. Per Bentancur c’è invece l’apertura del club italiano alla cessione. L’uruguaiano è considerato uno dei calciatori più ricercati sul mercato e quindi uno dei pezzi da ‘sacrificare’ in caso di offerta importante. La valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e il Barcellona avrebbe provato ad abbassare l’esborso economico inserendo Pjanic nel discorso. Proposta rispedita al mittente: la Juventus – almeno per ora – avrebbe detto no al ritorno.