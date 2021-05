Coprifuoco, il sottosegretario Costa: “Potremmo abolirlo”

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha commentato la possibilità di eliminare il coprifuoco e togliere le mascherine all’aperto

Emergono novità per quanto riguarda la gestione del prossimo mese di pandemia sanitaria da parte del Governo italiano. A intervenire è stato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ospite del programma ‘Vediamoci chiaro’ su Tv2000. Interrogato sul coprifuoco, argomento chiave anche del question time di Mario Draghi alla Camera tenutosi ieri pomeriggio, Costa è stato possibilista: “Mi auguro che già la prossima settimana ci possa essere un allungamento almeno di un’ora o anche di due ore. Credo che nel mese di giugno si possa valutare l’ipotesi di abolirlo”.

Il sottosegretario Costa: “Potremmo abolirlo”

Sulle mascherine all’aperto: “Credo che a fine luglio saremo in una percentuale di immunizzazione importante: potremo prendere in considerazione l’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto. Ogni mese somministreremo 15 milioni di dosi, quindi a luglio ne avremo 45 milioni: con i 25 già fatti arriviamo a 60 milioni di vaccinati. Per quanto riguarda il ‘green pass’ – ha continuato poi Costa – la politica deve riflettere bene anche sulla gratuità dei tamponi, per evitare di trattare i cittadini in maniera diversa”.

Sulla seconda dose di vaccino: “Ci siamo assunti la responsabilità di fare questa scelta sulla base di documenti e pareri da parte del Cts e l’Aifa. Oggi il richiamo è stabilito a 42 giorni e chiediamo che i territori si attengano a questa prescrizione. Ci sono delle evidenze scientifiche. Pfizer non aiuta a creare un clima e un rapporto di fiducia però le regole che abbiamo stabilito sono chiare. Il richiamo viene fatto a 42 giorni e questo ci permette di procedere più rapidamente nella somministrazione delle prime dosi”.