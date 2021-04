Arrivano i risultati del concerto test che si è tenuto a Barcellona lo scorso 27 marzo: nessun contagiato dal Covid tra i 5mila presenti

Cinquemila persone in un palazzetto dello sport ad assistere ad un concerto: scene da epoca pre-Covid che sono tornate ad esserci a Barcellona, lo scorso 27 marzo. Cinquemila persone al Palau Sant Jordi per il concerto Love of Lesbian. Gli spettatori hanno dovuto sottoporsi ad un test antigenico e indossare la mascherina durante l’evento, senza però dover rispettare il distanziamento. All’interno del palazzetto, inoltre, è stato utilizzato un sistema di ventilazione che permetteva un corretto ricambio dell’aria.

Nei 14 giorni successivi sono stati riscontrati sei casi positivi tra le quasi 5mila persone che avevano assistito al concerto: tra queste per almeno quattro è stato possibile escludere che l’occasione del contagio non era stato il concerto. Inoltre per tutti è stato evidenziato che non hanno provocato ulteriori contagi. I dati sono stati analizzati dai medici della Fondazione Lotta contro l’Aids e le Malattie Infettive e dell’ospedale pubblico universitario Germans Trias i Pujol e approvata dal servizio di sorveglianza epidemiologica della Catalogna.