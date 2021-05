Il legame tra il Tottenham e Josè Mourinho non si è ancora dissolto. Lo Special One potrebbe tentare il colpo proprio dagli ‘Spurs’









L’arrivo di Josè Mourinho a Roma modifica inevitabilmente anche le strategie di mercato del club giallorosso, che una volta archiviato questo finale di stagione con Fonseca, si concentrerà sul lavoro da svolgere con lo Special One. C’è infatti aria di cambiamento nella capitale, con il club che guarda al futuro e nello specifico proprio al mercato, per accontentare le richieste del neo allenatore. Sono diversi i nomi che stanno già circolando in queste ore, con particolare riferimento alla Premier League. Mourinho infatti avrebbe messo gli occhi anche sul grande ex Erik Lamela, trequartista argentino avuto al Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Roma, ritorno Lamela: lo vuole Mourinho

Potrebbe essere quindi una vecchia conoscenza a tornare a Roma, per potenziare la rosa a disposizione di Mourinho che guarda così alla sua ex squadra. Secondo quanto sottolineato da ‘Football London’ lo Special One potrebbe fare un tentativo oltre che per Lucas Moura, anche per lo stesso Lamela. Il Tottenham è aperto alle offerte per l’attaccante argentino mentre si avvia verso l’ultimo anno del suo contratto. Nel recente passato lo stesso Mourinho ha già ammesso di ‘amare’ il fantasista degli Spurs ed anche Noel Whelan, a ‘Football Insider’, ha suggerito che un ritorno nella capitale potrebbe giovare a tutte le parti. In Italia inoltre Lamela è stato accostato nelle scorse settimane anche al Milan.

A proposito di argentini inoltre la Roma segue sempre Juan Musso, estremo difensore albiceleste dell’Udinese, ma Mourinho preferirebbe un profilo più esperto come quello del connazionale Rui Patricio, oggi al Wolverhampton.