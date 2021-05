Calciomercato Roma, cessione di un big per un pupillo di Mourinho

Calciomercato Roma, prende forma la nuova squadra di Mourinho: un big può essere sacrificato per un pallino del portoghese









Svanito anche il sogno Europa League, per la Roma è necessario concentrarsi sul finale di campionato, per salvare almeno il settimo posto e rimanere nelle coppe europee del prossimo anno. Anche se soltanto nella neonata Conference League. Che aprirà il nuovo ciclo targato Josè Mourinho. Giallorossi che pianificano già i primi movimenti di mercato per regalare allo Special One i rinforzi richiesti. In tal senso, emergono voci del sacrificio di un big, per arrivare a uno dei nomi principali avanzati dal tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, carta Pellegrini per Renato Sanches: il piano

Secondo ‘Elgoldigital’, in Spagna, infatti, il club capitolino sarebbe intenzionato ad assecondare il pressing dell’Atletico Madrid per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore non rientrerebbe nei piani di Mourinho e così l’idea sarebbe guadagnare dalla sua cessione circa 30 milioni di euro per andare all’assalto di Renato Sanches. Il talento lusitano, anche lui nella scuderia di Mendes, sarebbe uno dei preferiti dell’allenatore per la linea mediana e al momento, in Francia, sta lottando per la conquista del titolo con il Lille. Il tutto, potrebbe trovare una prima definizione a livello strategico partire dalla fine del campionato.