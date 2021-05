Roma, le ultime dall’infermeria verso Inter e Lazio | Due recuperi per Fonseca

Fonseca recupera due pedine in vista del doppio impegno ravvicinato contro Inter e Lazio. Le ultime da Trigoria

Novità da Trigoria al termine dell’allenamento odierno della Roma di Fonseca. La squadra giallorossa è tornata a vincere in campionato rifilando 5 gol al Crotone e si prepara al doppio impegno contro Inter e Lazio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Due importanti recuperi per l’allenatore, che ha ritrovato in gruppo Villar ed El Shaarawy. Ancora lavoro individuale, invece, per Smalling, Veretout, Spinazzola e Calafiori. Ulteriori aggiornamenti sulle loro condizioni sono attesi nei prossimi giorni.