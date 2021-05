Juventus, Moggi critica Pirlo | "Sarebbe stato meglio esonerarlo"

La Juventus si avvia verso la parte decisiva della sua stagione, ma dopo un’annata decisamente poco brillante. Nuovo attacco a Andrea Pirlo dopo la brutta prestazione contro il Milan









Juventus-Milan sembra aver lasciato il segno in casa bianconera. I padroni di casa, infatti, sono usciti con una sconfitta dal big match dell’ultima giornata e hanno visto complicarsi la corsa per un posto nella prossima Champions League. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, il club ha deciso di confermare Andrea Pirlo, ma le prospettive per il prossimo futuro restano piuttosto incerte, anche per la panchina.

Prima, però, c’è una stagione da portare a termine dopo un’annata decisamente al di sotto delle aspettative per la compagine bianconera. L’eliminazione prematura dalla Champions e la lotta per lo scudetto che non ha praticamente mai riguardato la Vecchia Signora rappresentano fattori da tenere in considerazione per il futuro di Andrea Pirlo. Il gioco, inoltre, ha fatto molta fatica a emergere e trovare continuità quest’anno, nonostante molti degli interpreti in rosa siano di alto livello per la Juventus. E le critiche all’allenatore, di conseguenza, non mancano e trovano d’accordo anche un grande ex bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Juventus, Moggi vota per l’esonero di Pirlo: le sue dichiarazioni

Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, non le manda a dire circa il futuro di Andrea Pirlo. Ai microfoni di ‘7Gold’, infatti, ha espresso chiaramente il suo pensiero sulle scelte di Agnelli, Paratici e Nedved. “Io penso che la Juventus avrebbe fatto meglio a esonerare Andrea Pirlo”, sottolinea senza mezzi termine l’ex dirigente. Evidenzia poi come, dopo il Milan, il tecnico abbia dichiarato: “Non capisco come si possano perdere certe partite”. E commenta: “Se non lo sai tu, chi lo deve sapere?”. Nuove critiche importanti per il tecnico bianconero. Pirlo avrà la possibilità di rispondere alle accuse in questo finale di stagione, ma di certo classifica e calcio espresso attualmente non convincono. Vedremo se l’allenatore riuscirà a centrare l’obiettivo Champions e quali saranno le decisioni della società.