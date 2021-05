Calciomercato Juventus, Ronaldo al capolinea | Pericolo minusvalenza

Il futuro di Ronaldo non sarà più alla Juventus: per l’attaccante, però, c’è il rischio minusvalenza, soprattutto dopo la stagione appena disputata

L’annata negativa della Juventus passa anche dalle prestazioni incolore di Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese è destinato a lasciare il campionato italiano alla fine di questa stagione, così da poter liberare la Vecchia Signora di un ingaggio importante, che al momento sta tarpando le ali alla dirigenza. La sconfitta con il Milan, che ha permesso agli addetti ai lavori di annoverare un’altra prestazione negativa dell’ex Real Madrid a una stagione in penombra, ha spinto la Juventus fuori dalla zona Champions League. Senza la possibilità di disputare la competizione internazionale, Ronaldo avrebbe un motivo in più per separarsi dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Pirlo a Ronaldo | Tutti gli aggiornamenti

Oltre al limite tecnico, ci sarebbe anche quello economico: la mancata qualificazione alla Champions League comporterebbe un’entrata di molto inferiore nelle casse bianconere, mettendo a rischio il già non confortevole bilancio della Juventus. Per questo motivo liberarsi dei 31 milioni di euro di ingaggio che percepisce Ronaldo sarebbe un ottimo punto di partenza per Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al capolinea

Nonostante ci siano ancora tre partite da disputare, più la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Juventus sta ragionando su cosa sarà del proprio futuro. Pirlo non ha rinunciato alla possibilità di arrivare tra le prime quattro e scongiurare una qualificazione all’Europa League, che dopo nove anni di Scudetti sarebbe un fallimento per la Vecchia Signora. Allo stesso tempo, però, trovare un acquirente per Ronaldo non sarà facile, oltre a sembrare impossibile che la società riesca ad andare in pareggio con l’acquisto di tre anni fa.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, l’attacco a Ronaldo: “Acquisto immorale. Si deve puntare su Dybala”

Manchester United e Paris Saint-Germain sono le uniche due società che potrebbero permettersi l’investimento, ma non è da escludere l’eventualità di vedere Ronaldo rientrare in Portogallo, nella sua patria. La MLS e l’Inter Miami rappresentano un’ulteriore opzione. Nessuna di queste, però, riuscirebbe ad andare oltre i 20 milioni di euro per il cartellino, stando a quanto riportato da ‘El Gol Digital’, una cifra che permetterebbe loro di assicurarsi un talento che quest’anno ha dimostrato di essere ancora un ottimo finalizzatore, ma che ha mollato la presa sulla sua identità di leader. Allo stesso modo per la Juventus cederlo a quella cifra significherebbe realizzare una minusvalenza non del tutto soddisfacente.