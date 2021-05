Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto in esclusiva a Calciomercato Show. Le sue parole su Cristiano Ronaldo









Juventus al momento fuori dalla prossima Champions League dopo la disfatta rimediata contro il Milan nello scontro diretto di domenica sera all’Allianz Stadium. Dito puntato in panchina contro Andrea Pirlo, che al momento resta però alla guida dei bianconeri in vista della trasferta di Sassuolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | ESCLUSIVO Cobolli Gigli:”Ecco con chi sostituirei Pirlo. Via Paratici, Nedved e Ronaldo!”

Ma non solo critiche feroci verso l’allenatore. Anche Cristiano Ronaldo, impalpabile contro il Milan, è finito nel mirino della critica. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, si scaglia contro CR7 intervenendo in esclusiva a Calciomercato Show: “Quello di Ronaldo è un acquisto immorale. Non è più partecipe alla Juventus, va ceduto. La Juventus deve puntare su Dybala”.