Dal possibile esonero di Andrea Pirlo al futuro di Cristiano Ronaldo: sono settimane decisive per la Juventus. Il punto in entrata e uscita

“Non ho paura. Penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto. I risultati diranno se sarò ancora allenatore. Ma la Juve viene prima di giocatori e allenatori. Cercherò di fare il meglio per la società”. Nella conferenza pre Sassuolo-Juve, Andrea Pirlo ha risposto così sul proprio futuro. L’allenatore è per il momento confermato in panchina, ma la sua posizione è più in bilico che mai. I bianconeri sono infatti reduci dal pesantissimo crollo col Milan e attualmente fuori dalla zona Champions League. E domani sera, al Mapei Stadium contro la squadra di De Zerbi, l’unico risultato possibile per restare ancora in corsa sarà la vittoria. Ma non solo Pirlo. Dalle situazioni di Paratici e Nedved a Dybala e Cristiano Ronaldo: ecco il punto tra entrate e uscite in casa Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, le ombre di Allegri e Zidane su Pirlo: le ultime sulla panchina

A prescindere dal finale di stagione, il futuro di Andrea Pirlo sembra ormai segnato. In prima fila per la sua successione ci sono sempre Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Come raccontato da Calciomercato.it, il francese per ora non ha ancora aperto ad un ritorno imminente a Torino, anche se l’idea fa parte da tempo dei suoi progetti a lungo termine. Il club bianconero, in ogni caso, per realizzare il sogno Zidane dovrebbe chiedergli un importante taglio dell’ingaggio (attualmente percepisce 12 milioni di euro netti l’anno) e, soprattutto, superare la concorrenza della Francia, che gli offrirebbe la panchina della Nazionale dopo il Mondiale del 2022. La Juve ci spera e i contatti si intensificheranno a partire dalla prossima settimana.

Anche il futuro di Allegri è legato a quello di Zidane: in caso di addio al Real Madrid, infatti, il tecnico toscano spera nella chiamata dei ‘Blancos’. Senza dimenticare le situazioni di Paratici e Nedved: entrambi sono in scadenza di contratto nelle loro rispettive cariche dirigenziali ed il futuro è ancora in bilico. Sono insomma settimane decisive su entrambi i fronti.

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Cristiano Ronaldo: gli aggiornamenti in entrata e uscita

Solo dopo aver definito dirigenza e allenatore il club guidato da Andrea Agnelli opererà sul mercato. In questo senso, i due nomi più chiacchierati in entrata sono quelli di Locatelli e soprattutto Donnarumma. Come raccolto da Calciomercato.it, alla luce della possibilità che la Juventus non vada in Champions League e che possa perdere anche Fabio Paratici (che sta dirigendo l’operazione), sono aumentate sensibilmente le possibilità di un rinnovo con il Milan da parte del portiere. Restano poi da risolvere le situazioni di Dybala e Cristiano Ronaldo. La trattativa per il rinnovo del numero 10 bianconero è sempre in stand-by e riprenderà con ogni probabilità in estate. Tuttavia, non è affatto scontato che si possa arrivare ad un accordo per il prolungamento e l’argentino potrebbe tornare sul mercato. In caso di Europa League, invece, scontato sarà l’addio di CR7.

E nelle ultime ore si è riacceso anche l’asse con il Barcellona: come anticipato da Calciomercato.it, de Ligt è tornato ad essere una priorità assoluta per il club blaugrana, e le due società stanno pensando ad un clamoroso scambio Pjanic–Bentancur. Vi terremo aggiornati.