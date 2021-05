Calciomercato Inter, futuro Conte | Le condizioni per restare: i tempi

Per l’Inter è tempo di pianificare il futuro, dopo la conquista dello scudetto. Tra le questioni societarie e la posizione di Antonio Conte, i nerazzurri restano al bivio per il prossimo anno









L’Inter si sta avviando verso la conclusione di una stagione trionfale, almeno in Serie A. I nerazzurri, infatti, sono tornati a vincere lo scudetto, dopo ben undici anni di astinenza. E per forza di cose i festeggiamenti non sono mancati nella compagine milanese, dopo un’annata in crescendo sul campo e sotto l’attenta guida di Antonio Conte. Il tecnico è il perno da cui la società pare avere tutta l’intenzione di ripartire anche l’anno prossimo, ma le ristrettezze economiche attuali non facilitano il quadro.

Proprio in queste ore, infatti, Steven Zhang sta trattando i calciatori per il taglio degli stipendi. Secondo quanto quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, permane un no compatto alla mancata riscossione di due mensilità. Si lavora, invece, alle trattative con i calciatori per il rinvio alla prossima stagione. In ogni caso, è l’ennesima dimostrazione di come le ristrettezze economiche, in realtà, influiscano sulle prospettive nerazzurre e ciò potrebbe riguardare in prima persona anche Antonio Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, il piano per il futuro di Conte: lui vuole un progetto vincente

Mentre è stata annullata la conferenza stampa di oggi, l’Inter deve per prima cosa blindare Conte in vista della prossima stagione, per proseguire il suo progetto vincente e con il tecnico che lo ha reso possibile. Proprio per questo, attenzione alle condizioni che l’allenatore pone per restare sulla panchina nerazzurra.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sembra irremovibile: resterà n in nerazzurro solo in caso di progetto vincente. Non accetterebbe ridimensionamenti e allo stesso tempo si farebbe andare bene solo un sacrificio nella rosa degli attuali titolari, non di più. E i tempi stringono per capire cosa accadrà davvero nel prossimo futuro. La deadline pare essere fissata, infatti, al 23 maggio, data in cui in ogni caso terminerà il campionato. Ristrettezze economiche e la volontà di andare avanti insieme: l’Inter e Conte programmano la prossima stagione, ma alle giuste condizioni.