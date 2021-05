Calciomercato Inter, UFFICIALE | Conte non parlerà in conferenza domani

Conte continua a rimanere dubbioso riguardo al proprio futuro: l’Inter ha annunciato ufficialmente che non parlerà in conferenza stampa domani

Lo straordinario lavoro svolto da Antonio Conte in panchina, e da Marotta a livello societario, hanno portato l’Inter a conquistare lo scudetto. Nonostante la rosa dei nerazzurri sia di altissimo livello e anche in prospettiva fornisca garanzie importanti, la permanenza del tecnico salentino non è così scontata. I problemi societari del club meneghino avrebbero fatto sorgere grandi dubbi sul futuro all’ex allenatore della Juventus. Nel frattempo, l’Inter ha preso una decisione ufficiale riguardo ad Antonio Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, decisione ufficiale del club | Niente conferenza per Conte

L’Inter non vuole dare adito a nessun dubbio riguardo al futuro. Il club meneghino ha informato ufficialmente che domani Antonio Conte non farà la conferenza stampa per presentare il match contro la Roma. Il tecnico salentino da quando è in nerazzurro non ha mai fatto le conferenze per gli incontri infrasettimanali, ma questa volta le motivazioni sembrano essere diverse. La società vuole evitare che vengano poste a Conte domande sul futuro che non abbiano a che fare con il campo. Questa volta, infatti, la presenza del tecnico in conferenza era in calendario.

Il silenzio di Antonio Conte non sarà totale, in quanto parlerà ai microfoni ufficiali dell’Inter. Anche in questo caso, però, è stata apposta una condizione: il tecnico parlerà solamente della partita di domani. Nessun fuori pista, un segnale indiretto riguardo alla delicatezza del momento all’interno del club nerazzurro.