Georginio Wijnaldum lascerà il Liverpool a fine stagione: l’agente invita un club a farsi avanti per il centrocampista

In scadenza con il Liverpool a fine stagione, Georginio Wijnaldum è uno dei pezzi ‘pregiati’ del mercato estivo. Il centrocampista olandese potrà essere acquistato, infatti, a parametro zero ed è normale che un calciatore come lui abbia diverse pretendenti sulle sue tracce. Il 28enne piace, ad esempio, al Barcellona ed è stato accostato anche all’Inter, impegnata però su un altro fronte in questo periodo. Ora sul 30enne di Rotterdam si è inserito anche il Bayern Monaco. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Proprio al club tedesco sono rivolte le parole di Humphry Nijman, agente di Wijnaldum. Intervistato da ‘Sport 1’, il procuratore lancia un invito al club bavarese a farsi avanti: “Wijnaldum è un free agent e tiene tutte le porte aperte. Il Bayern Monaco è un grande club: se sono interessati non esitassero a parlare con noi”.