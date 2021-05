CM.IT | Manchester United, rinnovo Cavani: ultime e retroscena

Le ultime settimane sono state decisive: Edinson Cavani si prepara a rinnovare il proprio accordo col Manchester United rimanendo alla corte di Solskjaer









15 reti in 35 apparizioni stagionali: questo il biglietto da visita di Edinson Cavani al suo primo anno in Premier League con la maglia del Manchester United. Dopo una prima metà di stagione complessa, e condizionata da diversi problemi fisici, il ‘Matador’ è riuscito a prendere per mano i ‘Red Devils’, tanto da diventare fondamentale proprio nei momenti decisivi di questo finale di stagione. Una crescita costante che troverà la degna conseguenza nel rinnovo con il club britannico. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Cavani ancora al Manchester United: rinnovo e retroscena

Come sottolineato dalle informazioni in possesso di Calciomercato.it è ormai tutto fatto: alla luce di quanto detto nelle scorse settimane, si è entrati nella fase decisiva. Cavani aveva riaperto al Manchester United tenendo in piedi solo due opzioni: il rinnovo o il Boca Juniors. Alla fine ha prevalso l’opzione della permanenza in Premier League. Nel corso delle riunioni di questi giorni si è infatti trovata la quadra definitiva per prolungare il rapporto mentre firma e annunci arriveranno a breve o comunque entro questa settimana.

Determinante per il buon esito della trattativa è stata la missione in Inghilterra di Walter Guglielmone, fratellastro e agente del ‘Matador’, arrivato in Gran Bretagna nella penultima settimana di aprile per definire ogni dettaglio della permanenza del bomber in Premier.