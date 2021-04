Il contratto di Cavani con il Manchester United scadrà a giugno e nelle prossime settimane ci sarà la decisione sull’opzione di rinnovo

A segno anche ieri sera nel 2-0 contro il Granada, Edinson Cavani ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 350 gol con club europei (200 con il Psg, 104 con il Napoli, 37 con il Palermo e 9 con il Manchester United). Un bottino di prestigio che l’attaccante uruguaiano spera di incrementare nelle prossime settimane, in Premier e in Europa League, dove dovrà affrontare in semifinale la Roma. Settimane che potrebbero essere le ultime nel Vecchio Continente. In scadenza a giugno 2021, l’ex Psg è chiamato a prendere una decisione sull’opzione di rinnovo annuale presente nel suo contratto.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, a partire dalla prossima settimana sono in programma colloqui importanti per decidere il proprio futuro. Accostato, più o meno di recente, anche a Inter e Juventus, il bomber 34enne ha ricevuto sondaggi anche dall’Europa, ma ad oggi, a meno di colpi di scena sempre all’ordine del giorno, la scelta sembra ridursi a due opzioni: Boca Juniors o permanenza al Manchester United. Complici anche le difficoltà logistiche dovute alle restrizioni Covid, il richiamo del Sudamerica rappresenta il principale ostacolo per i ‘Red Devils’, che attendono una decisione del Matador entro le prossime settimane.