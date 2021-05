Il giornalista di ‘La Repubblica’ Emanuele Gamba è intervenuto alla Tv di Calciomercato.it per parlare di Juventus all’indomani del pesante ko col Milan







Emanuele Gamba è intervenuto a CMIT TV per parlare di Juventus all’indomani del pesante ko col Milan. Da Cristiano Ronaldo al sostituto di Pirlo, ecco le parole del giornalista di ‘La Repubblica’:

CICLO FINITO – “E’ stato toccato il punto più basso, ma anche la conseguenza di tre anni di sbagli. Dall’arrivo di CR7 e poi dall’addio di Marotta la società ha cominciato a peggiorare sul piano tecnico ed economico. Si è dissolto un progetto decennale, ieri la Juve ha dimostrato di essere una squadra totalmente da rifondare. Il problema è che non ci sono le risorse per sostenere questa rifondazione e questo è preoccupante”.

RIVOLUZIONE TOTALE – “Pirlo, Paratici, Ronaldo, Agnelli: da chi ripartiresti? Non partirei da nessuno di questi quattro: ronaldo non più sostenibile economicamente. Pirlo non tagliato per questo lavoro, non mi pare abbia le qualità per fare questo mestiere. Non è un comunicatore, non è un gestore di uomini e non ha prontezza nelle decisioni. Paratici da quando è andato via Marotta è da bocciare. Ha fatto molto bene sul piano azienda, nel senso che negli ultimi anni ha fatto tante plusvalenze… Ma ha peggiorato la squadra non facendo nessun grande colpo. Agnelli all’inizio ha fatto un lavoro formidabile, riuscendo a migliorare l’immagine del club a livello internazionale. La Juve prima di lui vinceva ma aveva spesso lo stadio mezzo vuoto. Quando ha però cominciato a prendersi cura della squadra in maniera personale, secondo me ha fallito”.

MAROTTA – “Non credo che tornerà, se non altro perché lo ha detto lui. A me e ad altri colleghi ha detto chiaramente che non intende tornare a Torino nemmeno se si verificasse la possibilità”.

Gamba a CMIT TV: “Sostituto Pirlo un vero e proprio rebus, ma continuo a credere a Gasperini. Su Donnarumma…”

NUOVO ALLENATORE – “E’ un vero e proprio rebus, in questo momento non ci sono certezze su quali possano essere i programmi non solo per questa estate. Parliamo tutti di Allegri perché è il nome maggiormente spendibile, però io continuo a credere a Gasperini. La situazione è però talmente precaria e fluida che tutto può cambiare”.

PARATICI – “Rinnovo in discussione, il suo ma anche quello degli altri dirigenti”.

DONNARUMMA – “Penso che difficilmente la juve prenderà Donnarumma. Con tutte le esigenze che ha, non penso proprio possa permettersi di ingaggiare Donnarumma. Milan in Champions lo riavvicina ai rossoneri”.

VOTO RONALDO ALLA JUVE – “Voto è insufficiente, in rapporto all’investimento economico e di immagine che è stato fatto per lui”.