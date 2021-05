Calciomercato Juventus, squadra mediocre | Ronaldo vuole l'addio

La Juventus potrebbe dire addio al simbolo del progetto degli ultimi anni: Cristiano Ronaldo, autore di una brutta prestazione col Milan

La sconfitta della Juventus in casa contro il Milan, ha indotto il club bianconero e i giocatori a effettuare delle valutazioni sul futuro. Uno 0-3 netto, che ha portato la squadra di Andrea Pirlo al quinto posto in classifica e al momento fuori dalla Champions League. Ciò che fa preoccupare è la prestazione, visto che il primo tiro verso la porta si è visto a pochi minuti dalla fine, ovvero quando Pirlo ha concesso minuti a Dybala. Cristiano Ronaldo, l’uomo-simbolo del progetto Juve, è stato un fantasma.

Juventus, Ronaldo via e non solo

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, nei due anni precedenti con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo è stato inattaccabile individualmente. Sempre il migliore quando scendeva in campo nei momenti clou. Questa stagione, invece, le cose sono cambiate. La prova si è avuta col Porto e ieri col Milan. E CR7 non è tipo da accettare la mediocrità, e immaginare che possa restare alla Juventus anche l’anno prossimo appare molto difficile. Alcuni senatori pare abbiano già scelto di andar via per favorire la rivoluzione bianconera, come per esempio Gigi Buffon e Giorgio Chiellini.