Ruslan Malinovskyi ancora grande protagonista con l’Atalanta. Ha segnato un altro gol nel primo tempo del match con il Parma, molto importante in ottica corsa Champions League. Una stagione molto positiva per il centrocampista, che in Serie A ha realizzato 6 gol e 10 assist in 32 partite. Un ruolino di marcia da giocatore pronto per il salto in una grande squadra e, non a caso, le big della Serie A tengono gli occhi puntati su uno degli elementi di punta della formazione di Gasperini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’Inter ha manifestato interesse per il 28enne cercando di proporre uno scambio ai bergamaschi. Anche il Milan, però, si è aggiunto alla concorrenza, sfidando i cugini. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e la valutazione potrebbe attestarsi sui 30 milioni di euro. Vedremo quale sarà il futuro di Malinovskyi, con gli occhi delle big della Serie A puntati su di lui.

Emanuele Tavano