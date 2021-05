Calciomercato Inter, lo vuole Conte | Scambio con due giocatori e soldi

Maxi operazione in ottica calciomercato Inter. Per accontentare Conte, scambio con due nerazzurri più soldi

Un paio di ritocchi per essere competitivi anche in Champions League. Conquistato lo scudetto, festeggiato ieri in campo contro la Sampdoria, per l’Inter è tempo di pensare alla prossima stagione. I problemi finanziari che sta attraversando il gruppo Suning escludono la possibilità di fare grossi investimenti nella prossima sessione estiva di calciomercato, ma Marotta e Ausilio stanno già lavorando a delle operazioni per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Uno dei punti deboli riguarda la corsia sinistra, dove non verrà rinnovato il contratto di Young. Per rimpiazzarlo, il tecnico salentino avrebbe fatto il nome di Filip Kostic, nazionale serbo classe 1992 protagonista di una buona stagione in Bundesliga con 4 gol e, soprattutto, 15 assist vincenti. Per convincere l’Eintracht Francoforte a cederlo, stando a quanto riportato dal portale ‘interlive.it’, il club di Viale della Liberazione sarebbe intenzionato a mettere sul piatto i cartellini del mediano uruguaiano Matias Vecino e del terzino austriaco Valentino Lazaro (attualmente in prestito al Borussia Monchengladbach) più un conguaglio di circa 7 milioni di euro.