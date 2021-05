Il Genoa ha rimediato un’altra sconfitta nel match contro il Sassuolo, valido per la 35esima giornata di Serie A: il commento di Ballardini









Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa in campionato, dopo quella con la Lazio. Il ‘Grifone’ ha perso 1-2 contro il Sassuolo, nel match valido per la 35esima giornata di campionato, e rallenta un po’ la conquista della salvezza. Al termine del match ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico dei rossoblù Davide Ballardini. Ecco le sue parole: “Il Genoa ha giocato una buona partita, di grande generosità contro una squadra che si conosce da anni e segue un percorso importante. Il Sassuolo non vince solo con il Genoa. Ci sono state situazioni che non ci hanno favorito, ma prestazione, voglia, spirito e capacità di essere squadra non ci sono mancati”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulle proteste al primo gol del Sassuolo: “Non parlo degli episodi, lo trovo antipatico. Siamo molto arrabbiati, ma preferisco parlare della partita. I nostri avversari hanno organizzazione e qualità. Credo, però, non meritassimo di perdere”.

Sulla salvezza: “Restano ancora tre partite e il Genoa otterrà ciò che deve ottenere. C’è una giusta preoccupazione, ma anche la consapevolezza che manca davvero poco per centrare il traguardo. L’obiettivo è e resta largamente alla nostra portata”.

Emanuele Tavano