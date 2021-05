Serie A, Genoa-Sassuolo 1-2 | Brilla Raspadori, non basta Zappacosta

Finisce 1-2 il lunch match di Serie A tra Genoa e Sassuolo: Raspadori e Berardi a segno per i neroverdi, squillo di Zappacosta nel finale

Continua a sognare l’Europa il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che esce vincitore anche dalla sfida di ‘Marassi’ contro il Genoa. Ai neroverdi bastano 14′ per sbloccare il lunch match di Serie A, con il solito Raspadori che ha segnato dopo una bella azione corale. Nervi tesi nel primo tempo per la decisione di Mariani di annullare il pareggio di Zajc, per un precedente fallo di Destro su Locatelli. Nel secondo tempo la compagine di Ballardini è scesa in campo con un netto cambio di passo e con la voglia di aggredire il match. Nel momento di massima pressione del Genoa, però, è arrivato il raddoppio del Sassuolo: pasticcio a quattro mani di Masiello e Perin, con Berardi che ringrazia e mette la palla in rete. Nel finale l’euro-gol di Zappacosta ha dato morale ai liguri, che però non sono riusciti a trovare il pareggio. Vince, meritatamente, il Sassuolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Genoa-Sassuolo, tabellino e classifica

Genoa-Sassuolo 1-2: 14′ Raspadori (S), 66′ Berardi (S), 85′ Zappacosta (G)

CLASSIFICA SERIE A:

Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Sassuolo** 56 Roma 55, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina** 38, Genoa** 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più