Calciomercato Napoli, futuro Gattuso | Possibile svolta

Calciomercato Napoli, non è detta l'ultima parola sulla permanenza in azzurro del tecnico Gattuso: il finale di stagione reca la svolta









Dopo la cocente delusione del pari in extremis con il Cagliari, il Napoli ha ripreso la sua marcia strapazzando per 4-1 lo Spezia. Gli azzurri confermano di essere una delle squadre più in forma del momento e rilanciano prepotentemente la propria candidatura in zona Champions. Padroni del proprio destino e con un calendario almeno teoricamente agevole, i partenopei possono tornare nella principale competizione europea vincendole tutte da qui alla fine, senza guardare agli altri risultati. Una rimonta che porta la firma di Gennaro Gattuso e che potrebbe, a sorpresa, riscrivere il futuro del tecnico.

Calciomercato Napoli, i giocatori stanno con Gattuso: cosa farà De Laurentiis?

Il rapporto tra l’allenatore calabrese e De Laurentiis si è incrinato negli ultimi mesi, come noto. Niente più rinnovo e addio che sembrerebbe ormai scritto, con il Napoli che valuta seriamente la candidatura di Spalletti per il prossimo anno, come raccontato da Calciomercato.it. La vittoria di ieri ha però estremamente soddisfatto il patron azzurro, che nel suo tweet oltre a ringraziare la squadra ha citato anche Gattuso. E secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, i giocatori, che con lui hanno trovato una chimica notevole, chiederebbero a gran voce la sua conferma anche per la prossima stagione. Chissà se De Laurentiis ne terrà conto.