Dopo le ultime decisioni della UEFA i social tornano alla carica e rilanciano l’hashtag Ceferin Out in Spagna e in Italia

Oggi è stata un’altra giornata turbolenta per tutto ciò che concerne la Superlega. La UEFA ha trovato l’accordo con i 9 club che sono usciti dalla competizione, mentre ha ribadito che arriveranno sanzioni per i club ancora all’interno. Le società che, al momento, non hanno ancora abbandonato la Superlega sono Juventus, Barcellona e Real Madrid. La reazione sui social è stata forte da parte dei tifosi dei tre club, tanto che l’hashtag Ceferin Out è tornato ad essere in tendenza su ‘Twitter’ sia in Spagna che in Italia. Ecco alcuni dei ‘tweet’ contro il presidente della UEFA. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#CeferinOut entrato ora in tendenza in Spagna.

Forza forza forza! — okapi™ (@ilciccio67) May 7, 2021