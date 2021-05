Sondaggio Twitter | Superlega, sanzioni Juve anche in Serie A: il verdetto

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

È tornata alla ribalta la vicenda Superlega dopo l’accordo raggiunto tra la UEFA e nove club che hanno rinunciato al progetto. In mattinata è arrivata la replica di Juventus, Real Madrid e Barcellona attraverso un comunicato congiunto. Le tre società non rinunciano alla Superlega e rischiano sanzioni ancora più pesanti da parte della UEFA, su tutte l’esclusione dalle coppe europee. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sondaggio Twitter | Superlega, sanzioni Juve anche in Serie A: no dei tifosi

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto il parere dei nostri utenti riguardo a possibili sanzioni per la Juve anche a livello nazionale. Il 54,1% dei votanti non sanzionerebbe il club bianconero in Serie A, mentre il 36,8% escluderebbe la Juve dal campionato. Infine, solo il 7,5% degli utenti ha votato per l’opzione di una penalizzazione, l’1,5% per una multa nei confronti dei bianconeri.