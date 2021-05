La Juventus dovrà cambiare diversi calciatori in estate: possibile colpo a sorpresa dalla Spagna, servono trenta milioni

Obiettivo riscatto. In attesa di capire quale sarà il finale di questa stagione, la Juventus ha già chiaro in mente l’obiettivo del prossimo anno: riscattarsi e tornare a vincere in Italia e, magari, riuscirci anche in Europa. Per farlo i bianconeri modificheranno la propria rosa, al netto di quel che accadrà con Pirlo, in maniera anche significativa.

Pochi i calciatori certi della conferma, tanti quelli che vedranno il loro futuro deciso nelle prossime settimane. Cessioni possibili, alle quali faranno seguito degli acquisti. Uno potrebbe arrivare dalla Spagna e potrebbe essere una sorpresa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, occhi su Jordan: servono trenta milioni

A scriverlo è ‘fichajes.net’, secondo cui i bianconeri hanno puntato un calciatore del Siviglia. La squadra andalusa ha nella sua rosa diversi pezzi pregiati e corteggiati dalle big europee: da Koundè a Ocampos, ma l’uomo messo nel mirino dalla Juventus è Joan Jordan, seguito anche dall’Inter.

Un nome a sorpresa rispetto ai big della formazione di Lopetegue ma proprio il profilo che servirebbe in mezzo al campo ai bianconeri. Per portarlo in Italia servono trenta milioni di euro. La Juventus lo segue da mesi ed è pronta a far partire l’assalto decisivo.