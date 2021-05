Sassuolo, si scalda la pista Italiano per il post De Zerbi

Sono settimane calde per il futuro di De Zerbi, nome caldo per lo Shakhtar Donetsk, con Italiano che resta in pole per la sua successione

Con o senza De Zerbi in panchina, il Sassuolo non ha intenzione di sconfessare la sua filosofia. Anche per il futuro vuole puntare su un allenatore che sia in grado di creare il giusto amalgama tra gioventù, esperienza e bel gioco. Nonostante non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo, il pressing del club ucraino per il tecnico bresciano rimane forte e costante (con la Fiorentina che è tornata a pensare a Juric). Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza neroverde sta valutando diversi profili tra cui, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è anche quello di Vincenzo Italiano.

Protagonista di una stagione positiva con lo Spezia, l’ex centrocampista è attualmente in cima alla lista degli emiliani che comprende, tra gli altri, anche Dionisi e Zanetti. Prossimo avversario del Napoli, il tecnico spezzino viene valutato anche come possibile alternativa a Spalletti dal club partenopeo. Nulla di definitivo, tuttavia, con il casting allenatore che si concluderà solamente a verdetti acquisiti.