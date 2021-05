Inter, Lukaku ‘contro’ Ibrahimovic | Nuova stoccata allo svedese

Dopo lo scudetto dell’Inter, Lukaku parla ancora di Ibrahimovic e riserva allo svedese una nuova stoccata

Lukaku contro Ibrahimovic, la saga continua. Dopo le frecciatine degli ultimi giorni, quando il belga si è incoronato ‘nuovo Re di Milano’ dopo lo scudetto mentre lo svedese ha risposto con un disegno nel cappuccino che lo ritraeva mentre dominava il Duomo, ora arriva un’altra stoccata. Lukaku ha infatti parlato del suo rapporto umano con l’attaccante del Milan.

Chiaro il messaggio diretto al rivale: “Uomo? Fino al Manchester un buon rapporto – spiega Lukaku al ‘Corriere della Sera’ – Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in serie A. Lui vuole vincere per sé, io per l’Inter, Ronaldo per la Juve, ora c’è Mou alla Roma: sono tutte buone cose per l’Italia”. Il livello si alza, dunque, ma Lukaku spera che a vincere sia ancora la sua Inter.