Nuovo post di Romelu Lukaku, che sembra essere indirizzato a Zlatan Ibrahimovic. Il bomber belga è il nuovo re di Milano

La Lotta scudetto tra Milan e Inter è durata solamente un girone, quello di andata, poi i rossoneri sono letteralmente crollati, con i nerazzurri, che invece non hanno perso il passo, riuscendo così a trionfare. Protagonista assoluto della conquista del tricolore è stato sicuramente Lukaku. Il belga ieri è stato in giro per Milano, con l’auto, a festeggiare; oggi, invece, ha scritto un messaggio social che sembra davvero, avere un chiaro destinatario, Zlatan Ibrahimovic.

Su Instagram, l’ex United ha scritto: “Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi! King of Milano“. Non è la prima volta che Lukaku si proclama re di Milano. Ibra, invece, in alcuni post si era detto di essere un dio, il dio di Milano. E’ davvero difficile pensare che il messaggio non sia indirizzato all’avversario del Milan.