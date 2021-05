Hakan Calhanoglu deve ancora rinnovare il contratto con il Milan: intanto ha mandato un messaggio criptico sui social

Il Milan è tornato alla vittoria contro il Benevento, raggiungendo l’Atalanta al secondo posto in classifica, in coabitazione anche con la Juventus. Autore del gol che ha sbloccato il match Hakan Calhanoglu, a segno anche due giornate fa nella sconfitta con il Sassuolo. Proprio il video della rete contro la squadra di De Zerbi è stato pubblicato dal trequartista turco su Instagram, accompagnato da una frase polemica, chissà a chi indirizzata. “When these people talk too much” scrive Calhanoglu e accompagna la frase con la faccina con il segno del silenzio e l’emoj del missile.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT Juventus, Szczesny-Donnarumma: spunta l’intreccio clamoroso!

Un post criptico che arriva in un momento particolare per il numero 10 del Milan. Il turco, infatti, come Donnarumma è in scadenza di contratto a giugno e la trattativa per il rinnovo non decolla. Maldini dopo l’incontro tra i tifosi e il portiere ha rimandato ogni discorso contrattuale a dopo il campionato. Per allora occorrerà capire anche quel che sarà il futuro di Calhanoglu.