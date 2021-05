Lukaku ha svelato il futuro di Conte con l’Inter e anche un retroscena di calciomercato sul suo arrivo

Felice per la vittoria dello scudetto con l’Inter, Romelu Lukaku guarda al futuro con ottismo. Un futuro che a meno di clamorose sorprese sarà ancora con la maglia nerazzurra e insieme ad Antonio Conte. L’attaccante, infatti, è sicuro della permanenza del tecnico: “Conte va via? No, penso di no. Anche lui è veramente contento perché si trova bene. Ha una squadra che lo segue e gli dà grande disponibilità, in allenamento e in partita. Abbiamo tutto per aprire un nuovo ciclo – spiega al ‘Corriere della Sera’ – Il giorno che il mister ha firmato per l’Inter gli ho mandato un messaggio: “Arrivo”. Per me giocare per l’Inter in serie A è sempre stato un sogno. Ora sono con l’allenatore che, per me, è il più forte. In campo non abbiamo mai sorprese, siamo preparati a tutto”.

Calciomercato Inter, annuncio di Lukaku sul futuro di Conte

Marotta fa i conti con le voci sul futuro di Lukaku. Il bomber ha parlato in modo netto: “Se gli do importanza? Mai. Prima sì. Quando sei giovane pensi in modo diverso. Giovedì compio 28 anni. Nella mia testa sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose: possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo. Abbiamo un allenatore che cerca sempre di dare il massimo”.