Milan e Inter tengono d’occhio due nomi interessanti in vista della prossima stagione: prezzi non eccessivi

Inter e Milan dovranno stare molto attente al bilancio nei prossimi mesi. Il calciomercato sarà fatto di poche risorse e di molte idee, nomi low cost che potrebbero esplodere e rivelarsi dei veri e propri colpacci. Come Antonin Barak, centrocampista ceco del Verona reduce da un’ottima stagione da 7 gol in 31 partite. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è un giocatore bravo a inserirsi che potrebbe far comodo a Conte come alternativa. I rapproti tra i club sono ottimi: l’Hellas potrebbe riscattare Salcedo, che ora è proprio in gialloblù. In questo senso, scrive la rosea, i lavori sono all’inizio ma da tenere d’occhio.

Così come il Milan potrebbe mettere nel mirino Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Ha 23 anni, è molto duttile ed è stato nominato come miglior giocatore del campionato russo, oltre a diventare protagonista anche in nazionale. I moscoviti lo hanno pagato 16 milioni, vorrebbero una plusvalenza e prima del Covid la sua valutazione non era inferiore ai 30 milioni. Ora la situazione è diversa, magari ne potrebbero bastare anche una decina in meno. Il Milan lo ha tenuto d’occhio nei mesi scorsi, lo segue nonostante l’assalto a De Paul. Vlasic, croato, costerebbe probabilmente meno. Attenzione però anche al Napoli, che potrebbe pensarci in caso di addio di Fabian Ruiz.