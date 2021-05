Conte rischia di perdere uno dei big della sua Inter. Dalla Spagna: in arrivo proposta concreta per il cartellino di uno dei titolarissimi della squadra nerazzurra







Per esigenze di cassa e bilancio, l’Inter potrebbe essere costretta a privarsi di un suo big entro la fine di giugno o comunque nel prossimo calciomercato estivo. Tra gli indiziati figura senz’altro Achraf Hakimi, uno dei protagonisti della cavalcata scudetto con 7 gol e 8 assist. Arrivato l’estate passata per 40 milioni di euro più altri 5 di bonus, il laterale marocchino fa gola a tanti grandi club europei, dall’ex Real Madrid all’Arsenal passando per il Chelsea fino al Bayern Monaco. Proprio quest’ultimo, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, è intenzionato a fare sul serio presentando ai nerazzurri una proposta concreta.

Calciomercato Inter, assalto Bayern ad Hakimi

“Non mi sorprendere come voce, Il Bayern è uno dei migliori club al mondo. Se cercano un giocatore sicuramente vogliono prendere i migliori al mondo e Achraf al momento lo è nella sua posizione”, queste le parole di Martin Camano, agente di Hakimi, a proposito delle voci di un interesse del Bayern nei confronti del classe ’98. Va detto che i tedeschi avrebbero voluto prenderlo già un annetto fa, quando era ancora al Borussia Dortmund e dunque di proprietà del Real, ma l’Inter fu più lesta a mettere le mani sul cartellino. Ora, secondo ‘fichajes.net’, il neo tecnico dei bavaresi Nagelsmann ha rifatto il suo nome. Hakimi è in cima alla sua lista per rinforzare la corsia di destra, tanto che il club di Monaco di Baviera sta già preparando l’offensiva. Per ‘Don Balon’ l’offerta sarà di 50 milioni di euro, cifra che potrebbe non essere sufficiente per far vacillare l’Inter. O forse sì…